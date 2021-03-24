لقاء مصري روسي لبحث التطورات في ليبيا اللقاء تناول عددا من المسائل الأخرى ومن بينها قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث مساعد وزير الخارجية المصري السفير علاء رشدي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين آخر التطورات في ليبيا.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية فإن الوزيرين عقدا جلسة مشاورات اليوم الثلاثاء بشأن المسائل متعددة الأطراف حضره وفدين من كلا البلدين، حيث ناقشا العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد متعدد الأطراف.

ووفق البيان فقد شهدت الجلسة تبادلاً للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا وسوريا واليمن بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية وذلك بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول عددا من المسائل الأخرى ومن بينها قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وعمليات حفظ السلام وموضوعات التغير المناخي إضافة إلى القمة المقبلة لنظم الغذاء كما قدم الوفد المصري عرضاً لآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي مشدداً على المواقف المصرية العادلة من هذه المسألة المحورية بالنسبة للأمن القومي المصري.