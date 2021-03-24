لجنة حقوق الإنسان تدعو الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني بليبيا

24 مارس، 2021 10:30 م
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أخبار ليبيا24

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الوحدة الوطنية، بالكشف عن نتائج التحقيقات في كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب.

أتى ذلك، في بيان حول اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي يوافق يوم 24 مارس من عام.

وقالت اللجنة، إن الانتهاكات المرتكبة لا يمكن أن تبقى طويلا في الخفاء، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمر في ليبيا على الضحايا وذويهم وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بكشف الحقيقة يومًا آخر من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب.

 

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24 مارس، 2021 10:30 م
29

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