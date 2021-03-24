كوبيش يلمح إلى إمكانية إجراء الانتخابات وفق مخرجات لجنة فبراير 

أخبار ليبيا24

قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش اليوم الأربعاء إذا لم يتفق مجلسي النواب والدولة على الاستفتاء على الدستور فستجرى الانتخابات وفق مخرجات لجنة فبراير.

وأكد كوبيش خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن أن على قادة ليبيا أن يتحلوا بالإرادة الآن بما يتماشى مع إرادة الليبيين، والبدء فورًا بالعمل على قوانين الانتخابات.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إطار قانوني ودستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشجعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاستمرار في المهام الموكلة إليهما.

وأوضح المبعوث الأممي أن البعثة تواصل توثيق حالات القتل والخطف والهجمات ضد النشطاء وجرائم الكراهية، مؤكدًا أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في ليبيا دون رادع.

وعبر كوبيش عن قلقه من الاعتقال التعسفي في ليبيا، لافتا إلى أن عدد المعتقلين تعسفيًا وصل إلى أكثر من ثماني آلاف شخص.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطته إلى إمكانية إجراء الانتخابات وفق مقررات لجنة فبراير 2014 بناءً على تعديل للإعلان الدستوري.

وأوضح أن الشعب الليبي وعلى رأسه الشباب يريدون انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن القاعدة القانونية للانتخابات يجب أن تكون قد وضعت بحلول نهاية يوليو المقبل لتقام الانتخابات في موعدها.