“فرنسا لا تستحق الزيارة الأولى”.. العرادي يرد على تغريدات لـ لكوني حول زيارة باريس

24 مارس، 2021 9:27 م
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أخبار ليبيا24

أعرب، العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عبد الرزاق العرادي، عن اعتراضه لزيارة، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني إلى فرنسا ولقائهما مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

أتى ذلك، في رد على سلسلة تغريدات، لنائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على حسابه في تويتر، حول زيارته والمنفي إلى باريس ولقائهما بالرئيس ماكرون.

وقال العرادي: “السيد نائب الرئيس موسى الكوني.. لا تُريب أن تزوروا باريس، ولكن الزيارة الأولى لها دلالاتها.. فرنسا لا تستحق الزيارة الأولى نتيجة حصادها المر”.

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24 مارس، 2021 9:27 م
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