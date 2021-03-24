دي مايو: استقرار ليبيا يبعد خطر التطرف عن أوروبا دي مايو: ضمان الاستقرار في ليبيا يأتي باهتمام أكبر من الولايات المتحدة

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أكد وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو أن استقرار ليبيا يبعد خطر التطرف عن أوروبا .

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن دي مايو، قوله إن الوضع في ليبيا كان على رأس أجندة لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل .

وأضاف دي مايو “ناقشنا ليبيا كنقطة أولى والتي تمثل أولوية بالنسبة لنا لأن المشكلة الكبرى الآن المرتبطة بتدفقات الهجرة من شأنها أن تزداد مع قدوم فصل الصيف”.

وتابع إن ضمان الاستقرار في ليبيا يأتي بالتزام أكبر من جانب الولايات المتحدة يعني وقف تدفقات الهجرة وتجنب خطر التطرف، وبالتالي الإرهاب على بعد بضع مئات من الكيلومترات من السواحل الإيطالية ” .

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال في بيان إن بلينكن شدد على أهمية الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإيطاليا واتفق مع نظيره على أن يواصل بلداهما العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تمثلها الصين ومستقبل حلف الناتو في أفغانستان وأفضل السبل لدعم الإصلاح السياسي في ليبيا.