حافز يختتم تدريبا لموظفي مكاتب الإعلام بسبها

أخبار ليبيا24

وأوضح مدير مركز حافز للتدريب والتطوير والتنمية عبدالله سليمان لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريب هدف لرفع مهارات موظفي مكاتب الإعلام في التحرير الصحفي وكتابة المحتوى، وأيضا قدّم لهم معارف جديدة فيما يخص تنمية الذات على يد المدرب الدولي محمد إسماعيل.

وأوضح مدير مركز حافز للتدريب والتطوير والتنمية عبدالله سليمان لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريب هدف لرفع مهارات موظفي مكاتب الإعلام في التحرير الصحفي وكتابة المحتوى، وأيضا قدّم لهم معارف جديدة فيما يخص تنمية الذات على يد المدرب الدولي محمد إسماعيل.