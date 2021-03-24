حافز يختتم تدريبا لموظفي مكاتب الإعلام بسبها
استهدفت موظفي مكاتب الإعلام بالإدارات والمؤسسات المحلية والخدمية في المدينة
أخبار ليبيا24
اختتمت بمركز حافز للتدريب والتطوير والتنمية البشرية فعاليات دورة تدريبية في مجال الكتابة الصحفية، والتي تستهدف موظفي مكاتب الإعلام بالإدارات والمؤسسات المحلية والخدمية في المدينة.
وأوضح مدير مركز حافز للتدريب والتطوير والتنمية عبدالله سليمان لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريب هدف لرفع مهارات موظفي مكاتب الإعلام في التحرير الصحفي وكتابة المحتوى، وأيضا قدّم لهم معارف جديدة فيما يخص تنمية الذات على يد المدرب الدولي محمد إسماعيل.
وأضاف سليمان أن التدريب شمل تسعة عشر متدربا ومتدربة، على مدار خمسة وعشرين ساعة تدريبية، تمكنوا خلالها من متابعة المحتوى الصحفي الذي تقدم منصات المؤسسات المحلية الخدمية لسكان المدينة، وكيفية تجويده بشكل يناسب الخدمة التي يحتاجها المواطن.