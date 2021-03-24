اغتيال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي ببنغازي

أخبار ليبيا24

اغتيل الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وشهدت منطقة بلعون فوضى عارمة على خلفية اغتيال الورفلي، وتجمعت عدداً من السيارات العسكرية، حيث جرى نقل الجثمان إلى مركز بنغازي الطبي، الذي شهد تجمع لعسكريين ومسلحين ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، وأعلنت وفاة الورفلي وفقاً لمصادر طبية لأخبار ليبيا 24.

ولم تعلن اي جهة رسمية في مدينة بنغازي حتى هذه اللحظة تفاصيل واقعة اغتيال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي، باستثناء الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي الذي أكد عملية الاغتيال.