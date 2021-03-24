“تعذيب وإذلال جنسي” جرائم مليشيات الوفاق بحق المهاجرين مركز المهاجرين لا يزال يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

“جرائم مروعة” ارتكبتها ميليشيات الوفاق ورصدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا في تقريره بحق المهاجرين .

– التقرير يؤكد وقوع انتهاكات بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي كانت واقعة تحت سيطرة الوفاق .

– التحقيقات خلصت إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر للاحتجاز في الزاوية هو خالد الهيشري، المعروف باسم “البوتي”.

– المليشيات مارست أعمال تعذيب وعنف جنسي طلباً للفدية .

– المركز لا يزال يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه .