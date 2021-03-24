“تعذيب وإذلال جنسي” جرائم مليشيات الوفاق بحق المهاجرين

مركز المهاجرين لا يزال يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه

24 مارس، 2021 12:45 ص
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

“جرائم مروعة” ارتكبتها ميليشيات الوفاق ورصدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا في تقريره بحق المهاجرين .

–       التقرير يؤكد وقوع انتهاكات بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز  التي كانت واقعة تحت سيطرة الوفاق .

–       التحقيقات خلصت إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر للاحتجاز في الزاوية هو خالد الهيشري، المعروف باسم “البوتي”.

–       المليشيات مارست أعمال تعذيب وعنف جنسي طلباً للفدية .

–       المركز لا يزال يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه .

24 مارس، 2021 12:45 ص
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