بعد الأهلي بنغازي سلة المروج تضيف النصر لقائمة ضحاياها

24 مارس، 2021 6:10 م
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أخبار ليبيا24

نجح فريق كرة السلة بنادي المروج في تحقيق فوز مهم على حامل اللقب النصر بنتيجة 65-63 وهذا الفوز هو الثاني للفريق في ذهاب نهائيات البطولة الليبية التي انطلقت بطرابلس أمس الثلاثاء.

وكان المروج قد حقق الفوز على الأهلي بنغازي امس الثلاثاء بنتيجة 77-73 في أول جولات سداسي البطولة.

وانطلقت نهائيات البطولة وحقق الأهلي طرابلس الفوز على الاتحاد 76-48، وسجل النصر انتصارًا صعبًا على اليرموك 67-65.

ويقام تجمع النهائيات بمشاركة 6 فرق هي الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والنصر والمروج واليرموك.

24 مارس، 2021 6:10 م
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