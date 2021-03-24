بعد الأهلي بنغازي سلة المروج تضيف النصر لقائمة ضحاياها

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نجح فريق كرة السلة بنادي المروج في تحقيق فوز مهم على حامل اللقب النصر بنتيجة 65-63 وهذا الفوز هو الثاني للفريق في ذهاب نهائيات البطولة الليبية التي انطلقت بطرابلس أمس الثلاثاء.

وكان المروج قد حقق الفوز على الأهلي بنغازي امس الثلاثاء بنتيجة 77-73 في أول جولات سداسي البطولة.

وانطلقت نهائيات البطولة وحقق الأهلي طرابلس الفوز على الاتحاد 76-48، وسجل النصر انتصارًا صعبًا على اليرموك 67-65.

ويقام تجمع النهائيات بمشاركة 6 فرق هي الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والنصر والمروج واليرموك.