برج الأمل ببنغازي يسجل 388 وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بكورونا من كل الأعمار

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف مركز بنغازي الطبي أن برج الأمل سجل 388 حالة وفاة بفيروس كورونا في العامين الجاري والماضي.

وقال المركز عبر حسابه على موقع فيسبوك أمس الثلاثاء إن إحصائية برج الأمل خلال عامي 2020 – 2021 تشير إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة جراء فيروس كورونا في الآونة الأخيرة وفي كل الأعمار وزيادة في أعداد الدخول للبرج بأعراض متوسطة وشديدة.

ولفت المركز إلى أن الثلاثة أشهر بالعام الجاري “يناير وفبراير ومارس” شهدت 77 وفاة و89 متعافيا، بينما سجل العام الماضي 1042 حالات شفاء إلى جانب 311 وفاة.

وأكد البيان أن برج الأمل لا يزال يُقدم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي كورونا ويُقدم الرعاية الطبية لجميع نزلائه في أقسام العزل والأقسام الإيوائية وقسم العناية الفائقة منذ افتتاحه في مايو 2020 إلى هذه اللحظة.

يذكر أن برج الأمل يضم 67 طبيبًا منهم 33 طبيبًا بقسم العناية الفائقة و 15 طبيبًا أمراض باطنية و 5 أطباء تغذية علاجية و 6 أطباء صيدلة بالإضافة إلى فني مختبرات طبية و 5 أطباء مكافحة عدوى و 2 أطباء علاج وفني أشعة وأما عناصر التمريض فأكثر من 50 ممرضًا.