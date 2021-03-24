الوطنية للنفط تبحث توفير لقاحات كورونا لعامليها ودراسة الميزانية صنع الله يشدد على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع رؤساء لجان الإدارة في الشركات التابعة إمكانية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستخدمي قطاع النفط لأهميته كونه المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية إضافةً إلى موضوع الميزانيات التي يحتاجها القطاع لتنفيذ المشاريع الهامة للعام 2021.

ووفق بيان نشرته المؤسسة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء فإن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع رؤساء لجان الإدارة بجميع شركات القطاع بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة جاد الله العوكلي أبو القاسم شنقير و العماري محمد.

ووفق البيان فإن الاجتماع ناقش عددا من الأمور الحيوية على رأسها الميزانيات والموارد المالية للعام 2021 والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمالها خاصة عمليات الصيانة والتشغيل والمحافظة على استدامة الإنتاج وتطوير البنى التحتية المتهالكة ببعض المواقع النفطية من خطوط شحن النفط الخام والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالحقول والموانئ النفطية وتنفيذ المشاريع الهامة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

كما قدم مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة إحاطة عن الوضع الحالي فيما يخص الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا المستجد والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الشركات النفطية بكافة مواقعها للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع ووضع سلامة العاملين في المقام الأول وإتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنية بالدولة الليبية لتفادي انتشار الإصابة واحتواء انتشاره قدر الإمكان.

فيما وجّه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع الوبائي بمناطق العمليات وإعداد تقارير يومية بهذا الشأن مع التشديد على توفير كافة مستلزمات الوقاية والاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس وأيضاً توفير الكمامات والمعقمات بجميع المواقع النفطية لشركات المؤسسة الوطنية للنفط.