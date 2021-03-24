اللواء طارق بن زياد مُعزز ينعى الرائد محمود الورفلي

24 مارس، 2021 11:26 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر اللواء طارق بن زياد مُعزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأربعاء، بيان تعزية حول اغتيال الرائد محمود الورفلي في مدينة بنغازي.

وقال اللواء في بيان له، “ببالغ الحزن والأسى ينعى اللواء طارق بن زياد مُعزز وفاة الرائد محمود الورفلي الذي طالته أيادي الغدر في مدينة بنغازي مساء اليوم “.

وتقدم اللواء بالتعزية “لكافة أفراد الشعب الليبي وأبناء القوات المُسلحة في وفاة بطلٍ من أبطالها، ذاك الذي قدم التضحيات وقارع صُحبة رفاقه من القوات المُسلحة والمُساندة الإرهاب والظلاميين”.

واغتيل الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي اليوم الأربعاء بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

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24 مارس، 2021 11:26 م
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