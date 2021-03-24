الكوني: فرنسا وعدت بتدريب وحدات لحماية الحدود الجنوبية الكوني: هناك دعم أوروبي للمسار الانتخابي وهو ما سيساعد في اجتياز المرحلة القصيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بالعمل على تدريب وحدات لحراسة الحدود خاصة الجنوبية منها.

الكوني قال في المؤتمر الصحفي المشترك لماكرون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر الرئاسة الفرنسية أمس الثلاثاء أنهم وجدوا الدعم الأوروبي للمسار الانتخابي وهو ما سيساعد في اجتياز المرحلة القصيرة قبل تنظيم الاستحقاق.

وأشار الكوني إلى أن الحدود الجنوبية لليبيا كانت حاضرة بشكل مطول في المحادثات مع ماكرون إلى جانب موضوع الهجرة والحدود التي تتحرك عبرها الجماعات الإرهابية والإجرامية، مشدداً على حاجة ليبيا إلى الدول الجارة كالنيجر وتشاد للعمل سويا للحد من هذه الأعمال.

وكشف الكوني عن وعد الرئيس الفرنسي بالعمل على إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب الذين يدخلون تلك المناطق البعيدة، وأيضا إنشاء وحدات لحراسة الحدود خاصة الصحراوية وتجهيزهم وتدريبهم من قبل فرنسا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس رئيس المجلس الرئاسي في أول زيارة خارجية للمنفي منذ توليه منصبه.