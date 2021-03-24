الكوني: الرئيس الفرنسي أكد وقوف باريس بقوة مع ليبيا

أخبار ليبيا24

قال، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف فرنسا القوي إلى جانب الشعب الليبي.

أتى ذلك بعد ختام زيارة الكوني رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى باريس ولقائهم بالرئيس ماكرون.

وقال الكوني، في سلسلة تغريدات على تويتر، “لقد أكد لنا لقائنا الرئيس ماكرون، إن فرنسا بحجمها الرمزي، معنية بنصرة الشعب الليبي وبقوة خارج حسابات المصالح كافة، “هذا دين لفرنسا بحقنا” كما قال. وإنه لن يألو جهداً، وفق هذه الشراكة المتوازنة، لجعل أوروبا تتحدث عن ليبيا بذات اللغة، والتوجه: دعم الاستقرار ودعم المسار الانتخابي”.

وأضاف الكوني: “لقد تحدث الرئيس ماكرون بلغة الصديق، عن وحدة الشعب الليبي، ووحدة التراب الليبي، عن ضرورة مغادرة القوات الأجنبية كافة لأراضي ليبيا. تلك إرادة الليبيين، وهم وحدهم الأقدر والأجدر بتحقيق ذلك. ووحدهم من سينجح في ذلك، كما هم قد نجحوا، وبسرعة استثنائية في توحيد مؤسسات البلاد”.

وتابع: “الجنوب واشكاليات الهجرة، وتسرب الجماعات الإرهابية والإجرامية، ودعم حرس الحدود وتدريبهم، وتجهيزهم، والبحث مع دول الجوار عن استراتيجية مواجهة مشتركة، تلتفت لانتظارات الشباب في مناطق الحدود، وتأمين أرضية النمو الاقتصادي الضامن لاستقطاب حراكهم نحو البناء والإعمار.. كانت ملفات محورية.”