القوات الخاصة تطالب منتسبها بضبط النفس على خلفية اغتيال محمود الورفلي

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طالب المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي اليوم الأربعاء جميع منتسبي القوات الخاصة بالتحلي بالانضباط وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن.

يأتي ذلك على خلفية اغتيال القيادي بالقوات الخاصة الرائد محمود الورفلي اليوم وسط بنغازي.

ودعا الزوي، في منشور على فيسبوك، جميع منتسبي القوات الخاصة بإتباع التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة وآمر القوات الخاصة

وفي وقت لاحق نعى الزوي اغتيال الرائد محمود الورفلي واصفًا أنه بـ “أحد رموز القوات الخاصة” بالقوات المسلحة الليبية.

وأعلن الزوي، على حسابه الشخصي في فيسبوك، اغتيال الورفلي، قائلًا: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي أحد رموز القوات الخاصة”.