الغرفة الأمنية بنغازي تضبط مجموعة من المتسولين 

24 مارس، 2021 5:58 م
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أخبار ليبيا24 

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى اليوم الأربعاء أن وحدات الأجهزة الأمنية قبضت على المتسولين بالطرقات العامة من المهاجرين غير الشرعيين. 

وأضافت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى أنه تم تحويل المقبوض عليهم من المتسولين إلى الجهات ذات الاختصاص. 

وأكد الناطق باسم الغرفة على أن المهاجرين من جنسيات مختلفة أفريقية ومنها العربية، ولا يوجد لديهم أي إثباتات شخصية ويقومون بالتسول في الطرقات العامة والأماكن المزدحمة ضمن شبكات منظمة للتسول. 

وأشار الناطق باسم الغرفة إلى أنه بعد القبض عليهم تم تحويلهم للجهات المختصة للتعامل معهم. 

24 مارس، 2021 5:58 م
56

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