الصاعقة تنعى اغتيال محمود الورفلي وتصفه بأحد رموزها

24 مارس، 2021 8:00 م
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أخبار ليبيا24

نعى الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي اغتيال الرائد محمود الورفلي واصفًا أنه بـ “أحد رموز القوات الخاصة” بالقوات المسلحة الليبية.

وأعلن الزوي، على حسابه الشخصي في فيسبوك، اغتيال الورفلي، قائلًا: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي أحد رموز القوات الخاصة “.

واغتيل الورفلي، من قبل مسلحين مجهولين بوابل من الرصاص مساء اليوم بالقرب مجمع الكليات الطبية “جماعة العرب الطبية” في منطقة أرض بالعون.

وأفادت مصادر طبية لأخبار ليبيا24 أن الورفلي تعرض لإصابات متفرقة بجسمه ما أدى إلى وفاته.

وأفاد مصدر طبي، أن الورفلي كان برفقة ابن عمه “أيمن الورفلي”، لافتًا إلى أن الأخير تعرض لإصابة في رجله أثناء عملية الاغتيال.

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24 مارس، 2021 8:00 م
107

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