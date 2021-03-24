الصاعقة تصدر بيان تعزية في اغتيال محمود الورفلي وتؤكد على انضباط منتسبيها داخل ثكناتها

أخبار ليبيا24

أصدرت القوات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية اليوم الأربعاء بيان تعزية حول اغتيال الرائد محمود الورفلي أكدت فيه على التزام كافة منتسبها بالانضباط داخل ثكناتها العسكرية.

وقدمت القوات الخاصة الصاعقة والمظلات برئاسة اللواء عبدالسلام الحاسي وضباط وضباط صف وجنود أحر التعازي إلى قبيلة ورفلة في اغتيال الرائد محمود الورفلي.

وأكد القوات الخاصة، على ثقتها في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة في حق أحد رموز القوات الخاصة في نضالها في الحرب على الإرهابيين لسنين طوال.

ونفت القوات الخاصة، “نفياً قاطعاً كل الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار والعابثة لشق الصفوف”.

وأكدت على أن كل منتسبيها في أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية، ويقدمون الصورة الحسنة في السياق العسكري واقتداء أفرادها بقيادتها الحكيمة المتمثلة في القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري.

كما أكدت أن طريق النضال مازال مستمرًا في وجه أعداء الوطن.