الدبيبة: سنعمل على توفير ظروف أفضل للعمالة الفلبينية

الدبيبة يودع السفير الفلبيني بعد أن أنهى فترة خدمته

24 مارس، 2021 11:55 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة ستعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة فإن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة مع السفير الفلبيني لدى ليبيا ألمير كاتو .

وأشار المكتب إلى أن الدبيبة ودع السفير الفلبيني بعد أن أنهى فترة خدمته خلال عامين استمر فيهما في العمل من طرابلس، مطمئناً العمال الفلبينيين بأن الحكومة ستعمل على أن تتوفر لهم ظروف عمل أفضل معربا عن تقديره لمساهماتهم خاصة في قطاع الصحة وتضحياتهم أثناء جائحة كورونا.

24 مارس، 2021 11:55 ص
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