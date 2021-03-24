اكتمال صفوف الفرسان قبل مواجهة تونس

أخبار ليبيا24

أجرى المنتخب الليبي آخر حصة تدريبية له صباح اليوم الأربعاء على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي وذلك استعدادا لمواجهة تونس غدا الخميس بملعب شهداء بنينا.

وتأتي مواجهة تونس ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى الكاميرون 2022 .

وشهدت تدريبات اليوم التحاق آخر دفعة من المحترفين وذلك بوصول سند الورفلي و معتصم المصراتي و مؤيد اللافي واكتملت صفوف المنتخب الليبي وأصبح جاهزًا بشكل نهائي لمواجهة تونس.

ويسعى رفاق حمدو الهوني في الخروج بنقاط الفوز للإبقاء على أمل التأهل للنهائيات في الكاميرون 2021.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط بينما تحل غينيا الاستوائية ثانيا بـ 6 نقاط يليه المنتخب التنزاني ثالثا بـ 4 نقاط وتـتي ليبيا في المرتبة الأخيرة بـ 3 نقاط.