أجواء باردة وتوقعات بسقوط مزيدًا من الأمطار في ليبيا احتمالية سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – طقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء باردة نسبياً على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، احتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، الطقس ينذر باحتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً على بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الجمعة على أغلب المناطق، و درجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح ما بين (12- 18) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، الطقس سقوط أمطار من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر إلى ( 50 ) كم / س، وتقل سرعة الرياح تدريجيا من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12 – 18) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو: الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 25 ) مْ .