وفد وزاري من حكومة الوحدة يصل بنغازي لاستكمال مراسم تسليم المهام مع الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا24

وصل اليوم الثلاثاء إلى بنغازي وفد وزاري برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، وذلك لاستكمال مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة الليبية “المؤقتة” وحكومة الوحدة الوطنية.

ومن المتوقع أن تجري بعد قليل مراسم تسليم واستلام بين وزارتي التعليم في الحكومتين.

وشهد مقر ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في بنغازي السبت مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل في الحكومة ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية، التي نالت ثقة البرلمان في 15 مارس الجاري.

كما جرت في مدينة البيضاء بقاعة فندق مرحبا، مراسم تسليم واستلام بين وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب ووزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي.