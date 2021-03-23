وضع حجر أساس لبناء مصحة النفط في بنغازي

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وضعت المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين حجر الأساس لبناء مصحة النفط الطبية في منطقة قنفودة ببنغازي، وذلك في حضور

مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء شركات المؤسسة، والمدراء العموم ومدراء الإدارة بالمؤسسة وشركات القطاع.

وهنأ صنع الله بوضع حجر الأساس للمصحة، لافتًا إلى أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لجميع العاملين بالمؤسسة بالمنطقة الشرقية.

وقال صنع الله، إن المؤسسة راعت بأن تكون هذه المصحة مواكبة لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال الصحة من جميع الجوانب، وبما يليق بمستخدمي قطاع النفط.

وأكد أن لجنة الإدارة بمصحة النفط قامت بوضع كافة التصاميم الانشائية الأولية لهذا المشروع الحيوي الهام، والذي سيكون أحد أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن.