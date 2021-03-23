نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية: مرحلة الانقسام في البلاد انتهت

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني اليوم الثلاثاء من بنغازي خلال مراسم التسليم والاستلام إن مرحلة الانقسام في البلاد انتهت.

وأضاف القطراني الذي ترأس وفدًا حكوميا، لإجراء مراسم التسليم و الاستلام مع الحكومة المؤقتة أن حكومة الوحدة الوطنية، وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.

وأثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، والوزراء على ماقدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وكان وفدًا حكوميًا وصل اليوم الثلاثاء إلى بنغازي يضم وزراء الداخلية، والتخطيط، والمالية، والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتعليم التقني، والإسكان والتعمير، والزراعة في حكومة الوحدة الوطنية، وكان في استقباله عدد من المسؤولين والشيوخ والوجهاء.