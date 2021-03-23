مكافحة المخدرات بنغازي تضبط شخصًا بحوزته 10 آلاف قرص “ريكا” المُخدر

أخبار ليبيا24

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي اليوم الثلاثاء أن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي ضبطوا شخصًا يقوم بالاتجار بالأقراص المخدرة.

وأضافت الإدارة أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً تم إعداد كمين محكم له.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي انه تم ضبط المتهم متلبساً بعملية الاتجار حيث ضبط بحوزته حوالي (10000) قرص مخدر نوع لريكا.

وأشارت إدارة مكافحة المخدرات أنه تم أيضًا ضبط أداة تعاطي إضافة إلى بندقية نوع كلاشن كوف وقنبلة يدوية نوع “رمانة”.

ولفتت الإدارة إلى أنه تم اتخاذ مـايلزم مـن إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامـة التي أمرت بحبسه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي.