ماكرون يدعو للإسراع في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا ماكرون يجب سحب القوات التركية والروسية من ليبيا بأسرع ما يمكن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسراع بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا دعم بلاده للسلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية التي ستعبد الطريق أمام عودة الاستقرار للبلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات .

ماكرون قال في مؤتمر صحفي بعد لقائه في قصر الاليزيه اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب في المجلس موسى الكوني إن فرنسا ستدعم مع شركائها الأوروبيين الجهود السياسية الليبية مضيفا أن الليبيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة والاستفادة من ثرواتهم .

وأضاف أن ليبيا لن تتمتع بالاستقرار مالم يتم استئصال الجماعات الإرهابية، مشددا على أن توحيد القوى العسكرية في ليبيا وتحولها لجيش مهني سيكون في خدمة الديمقراطية .

و جدد ماكرون دعم فرنسا لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى الانتخابات، لافتًا إلى دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا داعيا في هذا السياق إلى انسحاب القوات التركية والروسية من ليبيا بأسرع ما يمكن.

بدوره، ثمن رئيس المجلس الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الدعم الذي قدمته فرنسا للعملية السياسية في ليبيا والتي أنتجت مرحلة توحيد المؤسسات.

وقال :” اليوم كان هناك آخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا وانتقلنا إلى مرحلة الحديث عن المصالحة الوطنية والنقاط التي اتفق عليها الحوار السياسي، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي عن المسار العسكري ووقف إطلاق النار والنقاط التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وتابع :” اتفقنا على أن يكون هناك دعم مطلق من الجانب الفرنسي.. ونأمل أن يكون هناك تواصل مثلما اتفقنا في هذا الاجتماع حتى الوصول إلى نتائج مرجوة في استقرار ليبيا والمنطقة خلال أقرب وقت. مشيرا إلى انه تم الاتفاق على إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا يوم الإثنين القادم.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أكد أن أوروبا تتحدث الآن بلغة مشتركة في الملف الليبي وهذا يساعد في اجتياز المرحلة القصيرة بتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة المالية.

وقال إنه بعد تشكيل الحكومة وبدء عمل الوزارات يبقى لنا الآن أن ننجز على الأرض رفع المعاناة على المواطن الليبي ،مشيرا إلى أن أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية كاملة سيعقد غدا .

وأضاف بحثنا مع الرئيس الفرنسي ملف حدود ليبيا البرية لمراقبة ملف الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب ونحتاج مساعدة الدول الجارة كالنيجر وتشاد للتخلص من المجموعات الإرهابية والإجرامية.