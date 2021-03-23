ليبيا تستعيد الرأس الرخامي للإمبراطورة فاوستينا الصغرى الرأس تم تهريبه في ظروف غامضة إبان الحرب العالمية الثانية على يد أحد الجنود النازيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة الآثار الليبية رسميًا استلامها للرأس الرخامي للإمبراطورة فاوستينا الصغرى ابنة الإمبراطور انطونيوس بيوس ووصوله إلى ليبيا ليتم استرجاعه بعد غياب دام لأكثر من سبعين عام .

وسيتم إعادة هذه القطعة الأثرية إلى مراقبة أثار شحات ومكتب آثار سوسة المكان الأصلي للرأس.

وقال مدير مكتب التعاون الدولي والإعلام ” بشير أوحيدة ” إنه في إطار الجهود التي تبذلها مصلحة الآثار والبعثات الدبلوماسية بالخارج لاستعادة الآثار الليبية المهربة، تمكنا من استعادة رأس رخامي للإمبراطورة فاوستينا الصغرى ابنة الإمبراطور انطونيوس بيوس وهي زوجة الإمبراطور ماركوس اوريليوس في القرن الثاني الميلادي، والذي تم تسليمه في حفل أقيم في 5 مارس في مقر السفارة الليبية في فيينا .

أوحيدة بين أن الرأس المذكور قد تم تهريبه في ظروف غامضة إبان الحرب العالمية الثانية على يد أحد الجنود النازيين عام 1942 من سوسة و ظل منذ حينها طي المجهول إلى عام 1967 عندما اكتشف صدفة في أنقاض معتقل كايزرفالد وهو أحد معسكرات الاعتقال النازية الذي شُيّد عام 1943 في لاتفيا على بحر البلطيق ليجد فيما بعد طريقه إلى مقاطعة ستيريا جنوب النمسا ويعرض في متحف غراتز عاصمة المقاطعة المذكورة .

وأشار إلى أن اللجنة الألمانية المتخصصة في دراسة الممتلكات الثقافية خلال الفترة النازية كانت قد أوصت بإرجاع الرأس إلى بيئته الأصلية سوسة ليبيا وهذا ما تم التعهد به أثناء الاحتفال بمراسم تسليم الرأس .

وأعرب أوحيدة عن الأمل بان تحذو الدول التي تحتفظ بآثار ليبية حذو النمسا بإعادة ما لديها من تلك الممتلكات إلى موطنها الأصلي التزاما بمعاهدة اليونسكو 1972 المعنية بحظر ومنع الاتجار غير المشروع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية