لجنة كورونا في سرت تعلن حظرًا جزئيًا بعد تفاقم الوضع

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا سرت اليوم الثلاثاء عن حظر جزئي في المدينة بعد تفاقم الوضع الوبائي.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماع عقد اليوم بحضور جميع أعضائها أن الحظر يبدأ من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا أنه تم الاتفاق على إصدار قرار بإقفال المقاهي وصالات الأفراح والأسواق ومنع المناسبات والدراسة بعد انتهاء الامتحانات.

وأشارت اللجنة إلى أنه يستثنى من القفل الصيدليات والمخابز ومحلات المياه وتقييم الوضع بعد 3 أيام وفي حال تأزم الوضع سيكون الحظر كاملًا.

وكانت اللجنة الطبية التنفيذية درنة ذكرت أمس الإثنين أن الوضع الوبائي بالمدينة أصبح متفاقم وفي غاية الخطورة في ظل نقص الإمكانيات.

وأضافت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في تزايد وزيادة حالات الدخول لمركز الشفاء للعزل الطبي وزيادة عدد حالات الوفاة.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع استمرار استهتار المواطنين في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمةيشهد مركز الشفاء للعزل الطبي نقصاً حاداً في الأكسجين الطبي مع تزايد إقبال الحالات الخطرة.

وحذرت اللجنة من خروج الوضع عن السيطرة وأن يصبح شبه كارثي وتكون سلامة المواطنين علي المحك وقد نضطر بحظر تام نتيجة للتطورات الأخيرة في الوضع الوبائي.

وشددت اللجنة على المواطنين بأن لبس الكمامة إجباري داعية إلى تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن العامة والمزدحمة.