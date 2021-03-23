كوبيتش يؤكد التوجه الموحد للمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة

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وصل المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى طرابلس- أمس الإثنين – لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد يان كوبيتش على التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى.

وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم أن تأكيد كوبيتش جاء خلال لقائه أمس في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكونى، وذلك في إطار لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وتطرق الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية.

كما أكد رئيس وعضوا المجلس الرئاسي على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

وأوضحت البعثة أن المبعوث الخاص طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه به بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.

واتفق المبعوث الخاص ورئيس الحكومة على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا و وتوفير الخدمات الأساسية. وشددا على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا بما في ذلك دعم الأمم المتحدة المطلوب للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وحسب بيان البعثة التقى كوبيتش أيضا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي أعربت عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.

وشددت على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية ،فيما جدّد كوبيتش استعداد الأمم المتحدة لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

وسيواصل المبعوث الخاص عقد اللقاءات مع مختلف الأطراف الليبية في الأيام المقبلة وذلك وفقا لبيان البعثة الاممية .