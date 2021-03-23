صباح جمعة لـ “أخبار ليبيا24 ” : في حالة تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور سيكون نافذا بعد إقراره من النواب والأعلى للدولة صباح جمعة: الاتفاق على ترتيبات دستورية تنتهي إلى اجراء الانتخابات بموعدها

أخبار ليبيا 24 – حوار

يواجه الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والمحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، إمكان تجاوزه إلى أجل غير مسمى، بسبب قرار اللجنة الدستورية إجراء استفتاء على الدستور الجديد واعتماده قاعدة تشريعية للاستحقاق الانتخابي المنتظر. وكان وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا في ختام مشاوراتها في مدينة الغردقة المصرية، الأخيرة، على تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت حوار خاص مع نائبة مقرر عام مجلس النواب، وعضو في اللجنة الدستورية بالمسار الدستوري صباح جمعة بالحاج، لتوضيح بعض التفاصيل:

س | على ماذا اتفقت اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلس الدولة والنواب عن كيفية إجراء الانتخابات على أي قاعدة دستورية برأيك ؟

اتفاق اللجنة على ترتيبات دستورية تنتهي إلى إجراء انتخابات عامة فى 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن هذه الترتيبات «تشمل خارطة طريق متكاملة وتقديم مشروع التعديل الدستورى العاشر لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات في الدوائر التاريخية الثلاث طرابلس وبرقة وفزان . كما أنه تم الاتفاق خلال الجولة الثالثة من اجتماعات الغردقة أنه حالة نال مشروع الدستور الثقة من الشعب بنعم وفق قاعدة الأغلبية المطلقة بنسبة 50+1 من المقترعين لكل دائرة من الدوائر الثلاث تحال نتيجة الاستفتاء إلى الهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد يعتمد من مجلس النواب، وفى حالة رفض مشروع الدستور يعاد إلى هيئة صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء خلال 30 يوما، وحالة تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، والتحقق من حالة التعذر بقرار صادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق أسباب جدية يكون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القاعدة الدستورية.

س | هل تنوي الحكومة تنظيم استفتاء على الدستور قبل انتخابات ديسمبر؟

من أولويات حكومة الوحدة الوطنية كما تعهدت إجراء الانتخابات في وقتها ويجب أن تلتزم بذلك .

س | في حال عدم إجراء استفتاء على الدستور على أي قاعدة قانونية ستجري انتخابات ديسمبر؟

ستجري على مقترح فبراير الأصلي انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد.

س | وعلى ماذا ينص مقترح فبراير تحديداً ؟