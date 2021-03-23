إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارات حكومة الوحدة والحكومة الليبية في بنغازي

إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارات حكومة الوحدة والحكومة الليبية في بنغازي
إنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات
أخبار ليبيا 24 – متابعات
جرت بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.
واستقبل وفد الحكومة أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة الليبية، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.
وفور وصول الوفد لديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني، استقبل رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله الثني وفد حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزاراتهم.
ورحب الثني بوفد حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن أمله في نجاحها بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات.
وأكد أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.
بدوره، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.
وثمن نائب الرئيس دور الحكومة السابقة ورئيسها عبدالله الثني، ونوابه وكافة الوزراء على ماقدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وتمت عملية التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في جو تسوده روح المحبة والتداول السلمي على السلطة واحترام القانون ودولة المؤسسات.
وفي ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، تسلم وزير الداخلية عميد خالد التيجاني مازن، مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.
وتم التأكيد خلال مراسم التسليم والاستلام على أن الوزارة باتت واحدة، وستعمل على أمن الوطن والمواطن في كل ربوع البلاد.