إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارات حكومة الوحدة والحكومة الليبية في بنغازي إنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جرت بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.

واستقبل وفد الحكومة أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة الليبية، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.

وفور وصول الوفد لديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني، استقبل رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله الثني وفد حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزاراتهم.

ورحب الثني بوفد حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن أمله في نجاحها بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات.

وأكد أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.

بدوره، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.

وثمن نائب الرئيس دور الحكومة السابقة ورئيسها عبدالله الثني، ونوابه وكافة الوزراء على ماقدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وتمت عملية التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في جو تسوده روح المحبة والتداول السلمي على السلطة واحترام القانون ودولة المؤسسات.

وفي ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، تسلم وزير الداخلية عميد خالد التيجاني مازن، مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.

وتم التأكيد خلال مراسم التسليم والاستلام على أن الوزارة باتت واحدة، وستعمل على أمن الوطن والمواطن في كل ربوع البلاد.