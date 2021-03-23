الوحيد في شرق ليبيا.. افتتاح قسم الأمراض السارية في مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا24

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، افتتاح قسم الأمراض السارية الوحيد في المنطقة الشرقية، بعد إغلاقه بمستشفى الجمهورية في 2014.

وقال قويدر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن السعة السريرية للقسم تصل إلى 48 سريرًا، إضافة إلى أنه مجهز بعيادات، وصيدلية خارجية مخصصة له بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع مكاتب الإخصائيين والاستشاريين للأمراض السارية.

واعتبر قويدر، أن افتتاح القسم في ظل الظل الظروف الراهنة يعد انجازًا.

وأوضح قويدر، أن فكرة افتتاح القسم عرضت على اللجنة العلمية بالمركز الطبي، وتمت الموافقة عليها بالإجماع، وذلك بـ “أن يرجع كل شيء إلى أصله ومكانه المخصص، أي يعاد تسكين مرضى الأمراض السارية بالمكان المخصص لهم حسب خريطة إنشاء المركز الطبي”.

بدورها قالت مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، لأخبار ليبيا 24، إن استحداث قسم الأمراض السارية إنجاز هام، وإضافة كبيرة في حق المرضى الذين يعانوا من الأمراض السارية والمعدية، كما أنه إضافة على مستوى مركز بنغازي الطبي والقطاع الصحي بالكامل، خصوصاً أنه الوحيد بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت العريبي، أن الأمراض السارية تضم مجموعة كبيرة من الأمراض على رأسها الأمراض الكبدية الفيروسية. وقالت، “إن آلاف المرضى المترددين لتلقى العلاج في مكان واحد مخصص ومجهز الأمر يشجع المريض على القدوم ومتابعة تلقى العلاج”.

ولفتت إلى أن عنصر المتابعة مهم جداً بالنسبة لمرض العوز المناعي والأمراض المعدية ككل لأن عدم الالتزام يؤثر سلباً على هؤلاء المرضى.

وأضافت العريبي، أن الأطباء نجحوا في علاج 98‎ بالمائة‎ من مرضى الكبد الوبائي “سي” وتم شفاءهم بالكامل، وكذلك مرضى الكبد الوبائي “جـ” ومرضى العوز الوبائي.

وأعربت العريبي، عن أمانيها بأن ينجح الأطباء في علاج الحالات المرضية، ويقدمون كل جهدهم في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت، إن القسم سيكون داعمًا في علاج حالات كورونا ببرج الأمل وكافة مراكز العزل المختلفة.