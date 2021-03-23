اللجنة الطبية في درنة تحذير من تفاقم الوضع الوبائي لكورونا

أخبار ليبيا24

حذّر مدير مكتب الإعلام باللجنة الطبية التنفيذية درنة، فراس الباح، من تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل المدينة، لافتًا إلى ازدياد عدد الإصابات خلال هذه الفترة.

وقال الباح، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن مركز الشفاء للعزل الطبي يشهد نقصاً حاداً في الأكسجين، مع تزايد في عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد، محذّرًا من أن الوضع كارثي وسيخرج عن السيطرة في أي لحظة.

وأضاف الباح، أن سلامة المواطنين باتت على المحك وقد تضطر الجهات المختصة بتفعيل الحظر التام، نتيجة للتطورات الأخيرة في الوضع الوبائي، مشيرًا إلى أن هناك عدم اكتراث من قبل المواطنين للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الباح، على أن “لبس الكمامة أصبح اجباريًا وعلى المواطنين ارتدائها لسلامتهم”، إضافة إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن العامة والمزدحمة، وإغلاق المنتجعات والمصايف والمقاهي العامة، وإيقاف إقامة المأتم وإغلاق قاعات الأفراح، والعمل على تعقيم وتطهير الأماكن الحكومية والعامة.

وقال الباح، إن مركز الرصد والاستجابة السريعة درنة استقبل أجرى الإثنين 26 مسحة أنفية، أظهرت نتائج الفحوصات تسجيل 8 حالات موجبة و18 حالة سالبة.

وأضاف، أن مركز الشفاء للعزل الطبي سجل 3 حالات وفاة وتتواجد 7 حالات بالمركز حالتين داخل العناية الفائقة و5 حالات داخل القسم، وسجل حالة شفاء واحدة.

يأتي ذلك بينما سجلت عدة مدن ليبية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الوفيات والمصابين بفايروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد دخول الفايروس المتحور إلى البلاد (طفرة لندن) و( سلالة جنوب أفريقيا).