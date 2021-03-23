العامة للكهرباء: إطفاء تام في المنطقة الوسطى والشرقية والكفرة بسبب الرياح

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء دوائر القوارشة أجدابيا جهد 220 ك.ف شهدت اليوم الثلاثاء فصلًا بالوقاية المسافية نتيجة هبوب الرياح الشديدة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء انه نتج عن هذا الفصل خروج وحدات توليد الزويتينة والسرير مما أدى إلى إطفاء تام للمنطقة الوسطى من الزويتينة الى سرت غربًا وإلى الصحراء والكفرة جنوبًا.

وأضافت الشركة أن الفصل تسبب في إطفاء بعض المحطات في بنغازي والمنطقة الشرقية نتيجة عجز في التوليد، مؤكدة أنه جاري الكشف على الدوائر من قبل إدارة صيانة الخطوط الشرقية.