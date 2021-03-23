السني : جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول ليبيا غدًا

السني : الجلسة ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء

23 مارس، 2021 11:58 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني  إن  مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا جلسة مفتوحة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

السني قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر ، “ستكون هناك جلسة مفتوحة غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع إلى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيتش.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

23 مارس، 2021 11:58 م
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