الدبيبة يبحث مع السايح احتياجات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح احتياجات المفوضية لانتخابات ديسمبر المقبل.

وناقش الدبيبة مع السايح خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، آلية استعداد المفوضية للانتخابات ومدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام وتحديدًا في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد الدبيبة على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.