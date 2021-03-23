الحويج: حان الوقت للم الشمل وإجراء الانتخابات والاحتكام لصناديقها بدل صناديق الذخيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعا وزير الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الهادي الحويج، إلى لم الشمل وإجراء الانتخابات والاحتكام لصناديقها بدل صناديق الذخيرة والمصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء والتهميش.

الحويج قال، اليوم الثلاثاء على هامش مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، إنه تم “أنجاز أعمال ضخمة رغم فقر الإمكانيات المادية، حيث أنجزت حوالي 3001 مشروع في مختلف المجالات من طرق وصرف صحي ومياه وتدريب”.

وأوضح أنه تم اليوم مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية وهي وزارات المالية والمياه والتعليم العالي والتعليم العام والإسكان والتعمير والرياضة والخارجية.