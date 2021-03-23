البكوش: 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني تصل ليبيا نهاية مارس

23 مارس، 2021 12:08 ص
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أخبار ليبيا24

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش، إن خمسة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني ستصل إلى ليبيا في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف البكوش، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية وشركتي موديرنا وجونسون آند جونسون، لشراء كميات من اللقاح ضد فيروس كورونا. 

وكانت اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتمعت اليوم الإثنين، بحضور وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار وكافة أعضاء اللجنة استعدادًا لانطلاق حملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وللوقوف على آلية عمل اللجنة والإنجازات التي قامت بها طيلة عام كامل من مواجهة هذا الفيروس. 

وبحث الاجتماع كذلك آخر أعمال اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والتحديات والصعوبات التي تواجهها. 

23 مارس، 2021 12:08 ص
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