البعثة الأممية في ليبيا تعلن عن اجتماع الجمعة مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء أنها ستعقد اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي الجمعة 26 مارس.

وأضافت البعثة أن الاجتماع سيركز الاجتماع على آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن المبعوث الخاص يان كوبيش سيقوم أيضًا بإطلاع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

وكان كوبيش وصل أمس الإثنين إلى العاصمة طرابلس لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتتضمن الزيارة كذلك – بحسب البعثة – حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.