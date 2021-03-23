الإغلاق 10 أيام..جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في بني وليد

أخبار ليبيا24

أصدر المجلس البلدي بني وليد اليوم الثلاثاء قرارًا بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا.

ونص القرار على إيقاف الدراسة بشقيها الأساسي والثانوي لمدة 10 أيام وتقتصر على تأدية الامتحانات وفقًا للجدول المعد من مراقبة تعليم بني وليد على أن تتخذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأكد المجلس البلدي على إيقاف الدراسة في الكليات والمعاهد العليا والتقنية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد حسب توصيات اللجنة العلمية الاستشارية، إضافة إلى إغلاق المساجد كليًا وتقتصر فقط على الآذان لمدة 10 أيام.

وشدد بلدي بني وليد على إغلاق تام للأسواق الشعبية وإلزام كافة المحلات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة، أما الصيدليات والمخابز يمنع الدخول إليها ويقتصر على تلبية احتياجات المواطنين من النوافذ والشبابيك فقط.

ونص القرار على إغلاق كافة صالونات الحلاقة والتجمل نهائيًا لمدة 10 أيام قابلة للتمديد حسب توصيات اللجنة، إضافة إلى إقفال المطاعم والمقاهي ومقاهي “الأرقيلة” ويقتصر العمل في المطاعم والمقاهي على تقديم الطلبات من خلف الشبابيك والنوافذ ويمنع الدخول إليها والجلوس فيها.

وبخصوص الأفراح يتعهد المأذونين بالتقيد بعدد محدود من الأفراد عند عقد القران وأن يكون في المحكمة وفيما يخض المآتم تقبل بواسطة الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس البلدي بني وليد أنه يقتصر عمل المصارف على إيداع المرتبات للجهات العامة وتوزيع السيولة حسب الإجراء المتبع من قبل منسقي القبائل.