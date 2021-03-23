إلزام المحلات والشركات والمصحات في بنغازي بتركيب كاميرات مراقبة

أخبار ليبيا24

قال جهاز الحرس إن مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، مقدم فرج العقوري، تلقى أمرًا اليوم الثلاثاء من قبل رئيس غرفة عمليات بنغازي الكبرى بإلزام كافة الأنشطة التجارية والصناعية والصحية بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحال التجارية الخاصة بهم.

وأضاف، أن العقوري، وجه تعليماته لرؤوساء المراكز والوحدات التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع البحث الجنائي وغرفة تجارة وصناعة بنغازي لإلزام كافة النشطات التجارية والصناعية والصحية في مدينة بنغازي بالبدء في مباشرة تركيب كاميرات المراقبة .

وذكر أن مدير الفرع شدد على أن تتم المراقبة والمتابعة بشكل دوري على مدار 24 ساعة لاتخاذ القرار بإلزام وتنفيذ القرار على وجه السرعة.