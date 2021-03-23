أمن طرابلس: ضبط مجرم خطير مطلوب في (11) جريمة 

23 مارس، 2021 3:21 م
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أخبار ليبيا24 

كشفت مديرية أمن طرابلس أن اعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس تمكنوا من إلقاء القبض على مجرم خطير مطلوب في (11) جريمة. 

وأضافت المديرية أن المجرم الذي تم القبض عليه أمس الإثنين متهم في (11) قضية منها مقاومة رجال الأمن والإيذاء البسيط والتهديد بالسلاح وإيذاء خطير. 

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن المتهم مطلوب كذلك في قضايا إتلاف أموال والضرب والسرقة بالإكراه والخطف وحجز الحرية عدا حيازة سلاح بدون ترخيص. 

وأوضحت المديرية أن القبض على هذا المجرم في إطار تنفيذ المهام المنوطة بأعضاء التحري والمتعلقة بالبحث والتقصي وضبط المطلوبين. 

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم ضبط أقوال المتهم و تمت إحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص. 

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23 مارس، 2021 3:21 م
93

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