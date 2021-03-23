أجواء طقس باردة ورياح نشطة على ليبيا

أخبار ليبيا24

تشهد الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء أجواء باردة مع رياح نشطة على أغلب المناطق ليبيا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الشمال وتكون جيدة على الجبل الأخضر.

وبيّن أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، يشهد سحبًا قليلة تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وباردة تصل سرعتها أحيانا إلى (60) كلم في الساعة، مما تسبب في إثارة للأتربة والغبار وتقل سرعتها يوم غد ويتحسن الطقس تدريجي.

أما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (12- 17) مئوية على أغلب المناطق.

والطقس في الخليج، سهل بنغازي وحتى أمساعد، الواحات، ومراده، يشهد سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (60) كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار.

أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (15 – 20) مئوية ولا تتجاوز (11) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، السماء قليلة السحب، والرياح، شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (18- 23) مئوية .

وفي الكفرة، السرير وتازربو، الطقس قليل الغيوم والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (21 – 26 ) مئوية.