وكيل أعمال حمدو الهوني يكشف أسرار صفقة انتقاله للأهلي والزمالك المصريين وأسباب تجاهلها

أخبار ليبيا 24

كشف محمد جيلاني، مدير أعمال اللاعب الليبي، حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، أن هناك أندية خليجية عدة ترغب في التعاقد مع اللاعب الدولي.

وقال جيلاني، في تصريحات صحفية، أنه عرض النجم الليبي على مسؤولي الأهلي والزمالك، المصريان قبل انتقاله للترجي، لكنه قوبل بالتجاهل التام من إدارتي الناديين.

وتابع حديثة، “في الموسم الماضي كانت هناك اتصالات جدية من الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن الهوني فضل البقاء مع الترجي، وتم تجديد عقده، ووضع شرط جزائي قيمته 3.5 مليون دولار.

وعن إمكانية انتقاله الموسم المقبل أوضح أن هناك صعوبة في انضمام الهوني للأهلي أو الزمالك، بسبب سعره المرتفع لكن انتقاله سيكون إلى أوروبا أو الخليج.