وفاة مغترب متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم أرضي في سرت

أخبار ليبيا 24

توفي “يوسف النور الزم” تشادي الجنسية متأثراً بجراحه إثر إصابته جراء انفجار لغم أرضي في ضواحي مدينة سرت وسط البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن يوسف (30 عاما) أصيب في الصدر بشظايا اللغم الأرضي، وبُترت يده، وحاول الأطباء إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة.

وأوضحت البرغثي، أن يوسف الذي يعمل كراعي في ضواحي سرت تلقى الإسعافات الأولية في مستشفى المدينة ومن ثم نقل إلى بنغازي لاستكمال العلاج، وكانت أصابته بليغة.