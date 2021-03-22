نصية: الإصلاح في ليبيا لا يحتاج ميزانيات باهظة

22 مارس، 2021 10:17 ص
7

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن إصلاح حال البلاد وتوحيد مؤسساتها والاستعداد للانتخابات وتحسين الخدمات الأساسية لا يحتاج إلى ميزانية باهظة، مؤكدا أنه يحتاج لمواجهة الفساد.

وفي تغريدة عبر تويتر قال نصية،  إن “توحيد مؤسسات الدولة، الاستعداد للانتخابات العامة، مواجهة جائحة كورونا، تحسين الخدمات الأساسية عن طريق البلدية، خلال عشرة أشهر لا يحتاج 96 مليار دينار ميزانية، ولكنه يحتاج كما قلنا. يكفي دماء، نقول. يكفي فساد”.

وتعقد لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، اجتماعات لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.م المُحالة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها.

 

الوسوم
22 مارس، 2021 10:17 ص
7

مقالات ذات صلة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض

مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (905)إصابة جديدة بكورونا

22 مارس، 2021 11:30 ص

وزير الصحة يعلن توحيد لجان مكافحة كورونا

22 مارس، 2021 11:13 ص

طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد

22 مارس، 2021 9:57 ص

الوطنية للنفط توجه للاهتمام بمستخدمي شركة الحفر والرفع من كفاءتهم  

22 مارس، 2021 9:09 ص
زر الذهاب إلى الأعلى