نصية: الإصلاح في ليبيا لا يحتاج ميزانيات باهظة

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قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن إصلاح حال البلاد وتوحيد مؤسساتها والاستعداد للانتخابات وتحسين الخدمات الأساسية لا يحتاج إلى ميزانية باهظة، مؤكدا أنه يحتاج لمواجهة الفساد.

وفي تغريدة عبر تويتر قال نصية، إن “توحيد مؤسسات الدولة، الاستعداد للانتخابات العامة، مواجهة جائحة كورونا، تحسين الخدمات الأساسية عن طريق البلدية، خلال عشرة أشهر لا يحتاج 96 مليار دينار ميزانية، ولكنه يحتاج كما قلنا. يكفي دماء، نقول. يكفي فساد”.

وتعقد لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، اجتماعات لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.م المُحالة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها.