ملاحقة الإرهابيين لن تتوقف..الإرهابي “أبوعمر” في قبضة الجيش الليبي

أخبار ليبيا24 – تقارير

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأحد 14 مارس الجاري تمكنها من القبض على القيادي في تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” في مدينة أوباري المدعو محمد ميلود محمد المكنى “أبوعمر”.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أنه على تمام الساعة الخامسة صباحًا قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة بعمليه نوعية في مدينة أوباري حي الشارب حيث استهدفت أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة في سنة 2015.

هذا الإرهابي المقبوض عليه حسبما ما أفادت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي حيث أصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج في مدينة الجفرة ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة.

وأضافت أن أبوعمر تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا “أبومعاذ العراقي” الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح واليًا لتنظيم داعش في شمال أفريقيا.

وترتبط أعمال الإرهاب دائمًًا بأعمال المجرمين البعيدين كل البعد عن الإنسانية والقوانين والأعراف حيث ثبت في أكثر من مناسبة استغلال التنظيمات الإرهابية لكل أفعال تدر عليه الأموال من تهريب البشر والاتجار بهم إلى تهريب الوقود وحتى المخدرات ناهيك عن أعمال الحرابة من خطف وابتزاز ومقايضة.

في عام 2019 اجتمع الإرهابي أبوعمر مع مهدي دنقو أبو البركات في مدينة أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي كما أن لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر.