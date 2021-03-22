ليبيا ليست ضمن القائمة.. أفضل وأسوأ عشر دول في مؤشر جودة الطرق بأفريقيا

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لم ترد ليبيا ضمن قائمة مؤشّر جودة الطرقات في 38 دولة أفريقية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2019.

وبلغ متوسط 2019 استنادًا إلى 38 دولة أفريقية 3.43 نقطة، حيث حلّت ناميبيا في أعلى قيمة بـ 5.3 نقطة بينما حلّت تشاد في أدنى قيمة بـ 1.9 نقطة.

ومؤشر جودة الطريق هو أحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا، حيث إنه يمثل تقييمًا لجودة الطرق في بلد معين استنادًا إلى بيانات من مسح الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مسح طويل الأمد ومكثف يستفيد من آراء أكثر من 14 ألف من قادة الأعمال في 144 دولة.

ويعتمد ترتيب الدول ضمن هذا المؤشر على استطلاع يتم إجراءه لعينة تمثيلية من خلال طرح سؤال يتعلق بجودة البنية التحتية للطرقات ومنح عدد يتراوح بين 1 (سيئة جدا) و7 (جيدة جدا)، وفقًا للمعايير الدولية.

وبالنسبة للدول العشر الأولى أفريقيًا في جودة الطرق كان الترتيب كالتالي:

1- ناميبيا (5.5) نقطة.

2- مصر (5.1) نقطة

3- رواندا (4.8) نقطة

4- موريشيوس (4.71) نقطة

5- المغرب (4.7) نقطة

6- جنوب إفريقيا (4.5) نقطة

7- كينيا (4.16) نقطة

8- السنغال (4.13) نقطة

9- نزانيا (4.1) نقطة

10- الجزائر (4) نقطة

أما الدول الأفريقية التي بها أسوأ الطرق، فهي

1-تشاد (1.90) نقطة

2-موريتانيا (2.00) نقطة

3-مدغشقر (2.00) نقطة

4-الكونغو الديمقراطية (2.10) نقطة

5-أنغولا (2.20) نقطة

6-موزمبيق (2.40) نقطة

7-الكاميرون (2.40) نقطة

8-نيجيريا (2.50) نقطة

9-الغابون (2.50) نقطة

10-ليسوتو (2.70) نقطة