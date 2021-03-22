في ظل تزايد الإصابات.. لجنة حملة تطعيمات كورونا تجتمع في حضور وزير الصحة

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عقد اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتمعًا اليوم الإثنين في حضور وزير الصحة بحكومة الوحدة، الدكتور علي الزناتي.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الاجتماع أتى في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف، أن الاجتماع بحث آلية عمل اللجنة والإنجازات التي قامت بها طيلة عام كامل من مواجهة هذا الفيروس، وكذلك متابعة آخر أعمالها والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأتى الاجتماع في ظل التطور الملحوظ في ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، والتي كان آخرها تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد إضافة إلى 7 حالات وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا إلى 152510 حالة بينها 10636 حالة لازالت نشطة، إضافة إلى ارتفاع الوفيات إلى 2513 حالة وفاة.