طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس متقلبا على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على مناطق الوسط والجنوب، يتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60) كم /س مما تسبب في إثارة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (12-18) م على أغلب المناطق.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليلة الغيوم تتكاثر اليوم على الجغبوب والواحات ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة الى قوية تتجاوز سرعتها إلى (60) كم /س مثيرة للأتربة والغبار وتكون بداية اليوم جنوبية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على جالو والجغبوب.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 21) م وتكون ما بين (35-37) م على جالو والجغبوب وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح غربية نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز سرعتها إلى (60) كم /س خاصة مثيرة للأتربة والغبار تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-35) م ، ولا تتجاوز اليوم (17) م على غدامس والحمادة، تسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو تتكاثر السحب على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على اغلب المناطق تتحول صباح الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37 – 40 ) م وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد.